מסתמן: היועמ"שית בצעד נוסף נגד נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לא תגן על מינוי רומן גופמן לראשות המוסד בבג"ץ, כך דיווח אביעד גליקמן בערוץ 13.
ראש הממשלה בנימין נתניהו והוועדה למינוי בכירים, ייקחו עורך דין פרטי שייצג אותם בדיון בעתירות נגד המינוי.\
נזכיר כי משה טרי וטליה איינהורן, שני חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אשר גרוניס, קיבלו לעיונם את החומר הסודי בפרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס, אליו לא נחשפו במהלך הדיונים על מינוי רומן גופמן לראש המוסד.
לאחר שעיינו בו הם טענו כי הם לא משנים את דעתם בעניין ההמלצה למנות את גופמן.
העתירה נגד מינויו של גופמן הוגשה לבג"ץ לפני שבועיים על-ידי אורי אלמקייס, שהופעל בעבר כסוכן במסגרת מבצע השפעה על-ידי האוגדה שעליה פיקד גופמן. אלמקייס הופעל על-ידי קציני מודיעין כפעיל מודיעין וסייבר במסגרת מבצע השפעה והפעלת סוכנים גורמי טרור. הוא היה אז בן 17, וב-24 במאי 2022 הוא נכלא במעצר שווא על-ידי שב"כ והמשטרה לאחר שהשתתף במבצע השפעה נגד גורמי טרור. אחרי כשנה וחצי הוא הצליח להוכיח את חפותו - וחשף כי הופעל בידי גורמים ישראליים במסגרת מבצע השפעה שיזם מפקד אוגדה 210 דאז, תא"ל רומן גופמן. גורמים משפטיים טענו כי מדובר במינוי לא ראוי בשל פרשייה זו.
