מסתמן: היועמ"שית בצעד נוסף נגד נתניהו

לאחר שסירבה למסור את עמדתה בעניין מינוי רומן גופמן - מסתמן כי היועמ"שית לא תגן על עמדת נתניהו בבג"ץ

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לא תגן על מינוי רומן גופמן לראשות המוסד בבג"ץ, כך דיווח אביעד גליקמן בערוץ 13.

ראש הממשלה בנימין נתניהו והוועדה למינוי בכירים, ייקחו עורך דין פרטי שייצג אותם בדיון בעתירות נגד המינוי.\

נזכיר כי משה טרי וטליה איינהורן, שני חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אשר גרוניס, קיבלו לעיונם את החומר הסודי בפרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס, אליו לא נחשפו במהלך הדיונים על מינוי רומן גופמן לראש המוסד.



לאחר שעיינו בו הם טענו כי הם לא משנים את דעתם בעניין ההמלצה למנות את גופמן.