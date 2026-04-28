נחשף: זה האיש שתפר את האיחוד בין בנט ללפיד

פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של ההסכם בין בנט ללפיד, חושפים את הדמות שתיווכה ביניהם ותפרה את האיחוד

המאמצים להקמת מפלגת "ביחד" והחיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד הגיעו הבוקר (שלישי) אל מאחורי הקלעים, עם דבריו של גיורא לוי, חברו הקרוב של בנט ומי שתיווך באיחוד. בראיון לרדיו 103FM התייחס לוי למניעים שהובילו למהלך הפוליטי ולנושאי הליבה שעלו במפגשים המוקדמים בין השניים.

לוי הסביר כי נקודת המפנה המרכזית הייתה אירועי השביעי באוקטובר, ששינו את תפיסת העולם של כל המעורבים. "מי שלא התהפך אחרי ה-7 באוקטובר במדינת ישראל כנראה חי בפלאנטה אחרת", הצהיר לוי בראיון והוסיף: "כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה - דברים צריכים להשתנות".

במהלך השיחה חשף לוי פרטים על הפגישות המצומצמות שנערכו בביתו בהשתתפות בנט וחבר הכנסת מתן כהנא, שם גובשו העקרונות שיובילו את הרשימה המשותפת בנושא השירות. "כשישבנו אצלי בבית עם מתן ונפתלי - דיברנו על זה שכולם צריכים לקחת חלק בנטל", סיפר המתווך.

לדבריו, הקו המנחה של המפלגה החדשה יהיה ברור בנוגע לחובת השירות של כלל המגזרים בחברה הישראלית. "אם אתה לא הולך לצבא תלך לעשות שירות לאומי", סיכם לוי, מתוך תפיסה שהמציאות הנוכחית דורשת חלוקה שוויונית יותר של הנטל הביטחוני והאזרחי.