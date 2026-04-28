כוננות בטהראן: משמרות המהפכה חוששים מחידוש המחאה האזרחית

המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ומשמרות המהפכה הזהירו לאחרונה את בכירי המשטר הנותרים כי קיימים סימנים גוברים לאפשרות של חידוש ההפגנות העממיות ברחבי המדינה נגד המשטר

גוף התקשורת האופוזיציוני, איראן אינטרנשיונל, הידוע כבעל קשרים ומקורות משמעותיים במנגנוני המשטר, מדווח כי שורה של גורמים, ביניהם המועצה העליונה לביטחון לאומי, הזהירו את בכירי המשטר הנוספים כי השילוב של הלחץ הכלכלי כתוצאה מהמצור האמריקאי בנוסף לתדמית המשטר כמפולג, מגבירים משמעותית את הסיכויים לחידוש של מחאות ענק עממיות.

מוחמד באקר זולקדאר, ראש המועצה העליונה לביטחון, אשר מייעצת ישירות אל המנהיג העליון והנהגת הפרלמנט כי המחאות הסוערות נגד המשטר עלולות להתחדש תוך ימים בודדים, באקר הזהיר: "יותר מ-2 מיליון משרות בשוק הפרטי ימחקו אם המצור יימשך, תחומי הייצוא סופגים מכה קשה, מיליוני משפחות יישארו ללא הכנסת אם המצב יימשך שבועות".

בנוסף לכך, גורמי אופוזיציה מדווחים גם על כוננות גוברת בקרב אנשי משמרות המהפכה, על פי הדיווחים תוגברו המעצרים כנגד יריבי ומתנגדי משטר, קצב ההחרמות של ציוד כמו טרמינלי אינטרנט לוייני ואף ציוד תקשורת ברדיו אזרחי, הוגבר על ידי יחידות מנגנוני הדיכוי והבאסיג'.

על פי הערכות מערביות, כל יום של מצור עולה לאיראן מעל לחצי מיליארד דולר בהכנסות ישירות, ועוד מאות מיליונים בעלויות עקיפות. שווקים שלמים באיראן צפויים לספוג מכה קשה, במיוחד גידולי ייצוא יקורתיים כמו זעפרן, פיסטוק ונוספים. מעבר לכך, מאגרי הנפט האיראניים יכולים להכיל כמות מוגבלת של נפט עודף, מה שיכריח את האיראנים לצמצם בקרוב גם את פעילות תעשיית האנרגיה המרכזית לכלכלתה.