מטען חבלה מחובר לדגל אש"ף אותר סמוך ליישוב אש קודש

נס נמנע הבוקר בבנימין: תושב האזור זיהה דגל חשוד על שער היישוב, הבחין בחוט הפעלה והזעיק את כוחות הביטחון שנטרלו מטען נפץ. גורמים בגבעות מפנים אצבע מאשימה: "מאז הגעת פעילי שמאל לכפר קוצרא, המצב בשטח הסלים"

דרמה הבוקר (שלישי) באזור שילה: מטען חבלה רב-עוצמה, שהוצמד לדגל אש"ף, אותר סמוך לשער האחורי של היישוב אש קודש. בזכות ערנותו של תושב המקום, האירוע הסתיים ללא נפגעים לאחר שחבלני המשטרה הוזעקו למקום ונטרלו את המטען.

הערנות שמנעה אסון

האירוע החל כאשר תושב אחת הגבעות הסמוכות נסע לעבר אש קודש והבחין בדגל אש"ף שהונח על השער האחורי של היישוב. בשל מקרים דומים בעבר בהם שימשו דגלים כ"פיתיון" למטעני חבלה, נקט התושב במשנה זהירות ולא התקרב למקום. בבדיקה מרחוק הוא זיהה כבל הפעלה המוביל מהדגל אל מטען שהונח בסמוך.

התושב דיווח באופן מיידי לרבש"צ היישוב, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום כוחות ביטחון שסגרו את המרחב. חבלני משטרה שהוזעקו לזירה טיפלו במטען והסירו את האיום.





מטען מחובר לדגל צילום: קרדיט: דוברות הגבעות

עליית מדרגה בטרור מצד הכפר קוצרא

בסמוך לנקודת ההתיישבות שוכן הכפר קוצרא, המוכר לכוחות הביטחון כמרכז לפעילות עוינת מזה שנים. ביישוב מזכירים כי מהכפר יצאו בעבר ניסיונות לינץ' חמורים בקבוצות מטיילים, ובתקופה האחרונה מורגשת עליית מדרגה משמעותית ברמת הטרור.

לפי דיווחי התושבים, בשבועות האחרונים נרשמו תקיפות נגד נשים וילדים שנסעו בדרכי האזור, לצד הסתה המונית לפגיעה בנקודות ההתיישבות וניסיונות חוזרים להנחת מטענים בצירים.

"פעילי שמאל קיצוני מתסיסים את השטח"

גורמים בהתיישבות באזור מפנים אצבע מאשימה כלפי קבוצת פעילי שמאל קיצוני שהגיעה לכפר קוצרא לפני מספר שבועות. לטענתם, נוכחות הפעילים הובילה להסלמה מיידית במתיחות הביטחונית.

"מאז שהם הגיעו, אנו חווים התקפות על בסיס יומיומי", מסרו גורמים בגבעות. "פעילי השמאל החלו להתסיס את צעירי הכפר ולעודד אותם לצאת ולפגע בנקודות ההתיישבות באזור. המעבר מהסתה להנחת מטענים בשטח הוא עליית מדרגה מסוכנת שחייבת להיעצר".

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות במרחב ופתחו בחקירת נסיבות האירוע.