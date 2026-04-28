מביך: זו הסיבה שבנט הסכים לתת ללפיד חצי מהרשימה

פרטים חדשים על הסכם הריצה המשותפת בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, חושפים את המניע להסכמה של בנט לתת ללפיד כמעט חצי מהמקומות

החשיפה על פרטי ההסכם הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, במסגרתו יקבל לפיד כמעט מחצית מהמקומות ברשימת "ביחד", ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית. הבוקר (שלישי) חשף מיכאל שמש בכאן חדשות את המניע המרכזי שעמד מאחורי הסכמתו של בנט לחלוקה כה נדיבה, למרות הדומיננטיות שלו בסקרים.

לדברי גורם המעורב במגעים בין השניים, הסיבה לכך שבנט הסכים להעניק ללפיד ייצוג כה נרחב היא פשוטה: "אין לו אנשים". הגורם הסביר כי בנט הגיע למערכת הבחירות הנוכחית כשהוא "חבול" מהניסיון הקודם שלו בגיבוש רשימה לכנסת, מה שהוביל אותו לחפש פתרון חיצוני למילוי השורות.

נראה כי לפיד, שמגיע עם רשימה מגובשת של חברי כנסת מכהנים מטעם "יש עתיד", הצליח למעשה לפתור לבנט בעיה לוגיסטית ופוליטית מורכבת. ההסכם מאפשר לבנט להישען על התשתית האנושית הקיימת של לפיד, ובכך לחסוך מעצמו את הצורך בבניית רשימה מאפס תחת לחץ זמן, גם אם המחיר הוא ויתור על מקומות ריאליים רבים לטובת שותפו החדש.