הפרה נוספת של חיזבאללה: צה"ל יירט מטרה ששגורה לעבר כוחותינו

דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות הביטחון בלבנון. שוגר מיירט לעבר המטרה, שלא חצתה לשטח ישראל. לא הופעלו התרעות ביישובי הצפון.

דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר כי כוחות הצבא זיהו מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום המדינה. בעקבות הזיהוי, שוגר מיירט לעבר המטרה במטרה להסיר את האיום.

בצה"ל מציינים כי בשלב זה תוצאות היירוט נמצאות בבדיקה, אך מבהירים כי המטרה לא חצתה לעבר שטח מדינת ישראל בשום שלב. בהתאם למדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, לא הופעלו התרעות ביישובי הצפון, שכן לא נשקפה סכנה לעורף הישראלי.

האירוע התרחש במרחב שבו פועלים הכוחות באופן אינטנסיבי בתקופה האחרונה. בצה"ל ממשיכים לעקוב אחר המצב המבצעי באזור ומדגישים כי המערכות מוסיפות להיות דרוכות אל מול כל איום אווירי המזוהה בגבול הצפון.



אמש, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרחפן התפוצץ בסמוך לכוחות. ללא נפגעים.