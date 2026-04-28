דרמה בכניסה למשפט נתניהו: "מבזה ומשפיל"

כתב המשפט של 'מעריב' גלעד מורג, התייחס היום (שלישי) לבידוק הביטחוני בכניסה למשפט נתניהו, וטען כי מדובר ב"טקס" מבזה ומשפיל.

בדבריו הוא כתב: "‏מילה על הבידוק הבטחוני בכניסה למשפט נתניהו -של שב"כ הוא באופן קבוע מבזה ומשפיל. בידוק מוזגם בכל קנה מידה, לא בגלל הבודקים אלא בגלל שכל הזמן מחמירים נהלים. למשל היום לקחו בקבוקי מים למה? ככה. מתייחסים אליך כחשוד, לא מכיר דבר כזה בשום מקום אחר. מקווה שאם אכתוב את זה יכניסו אותי פעם הבאה".

נזכיר כי עדותו של ראש הממשלה תתחדש כעת, אחרי חודשיים בהם הוא לא העיד בשל המלחמה עם איראן. אמש, שעה לפני תחילתה, בוטלה עדותו בשל טעמים ביטחוניים.