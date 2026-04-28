שפיטה עושה רילוקיישן: אלו הסיבות שגרמו לה לעזוב את הארץ

הזמרת רותם שפיט, המוכרת לציבור בשם הבמה "שפיטה", הטילה היום (שלישי) פצצה ברשתות החברתיות כשהודיעה על החלטתה לעזוב את ישראל ולבצע רילוקיישן עם משפחתה כבר ביום רביעי הקרוב בשעה 10:00 בבוקר. בסרטון חשוף ומלווה בהומור המאפיין אותה, הסבירה שפיט את המניעים המורכבים שהובילו להחלטה הדרמטית, במטרה להקדים את אתרי הרכילות.

לדבריה של שפיט, המעבר תוכנן כבר לפני תקופה ארוכה, אך נדחה פעם אחר פעם בשל סבבי הלחימה. נראה כי השילוב בין המצב הביטחוני המתמשך לבין המציאות הכלכלית בישראל הביא לנקודת השבירה: "עם כל המלחמה, וסבב ב', וסבב ג', ותכף מתחיל גם סבב ז'", אמרה שפיט בסרטון והוסיפה ביקורת נוקבת על המצב הכלכלי: "יוקר המחיה, ובסופר כאילו גנבים".



גורם משמעותי נוסף בהחלטה הוא הצטרפותה של תינוקת חדשה למשפחה. שפיט הדגישה כי הביטחון האישי ובריאות הנפש של ילדיה עמדו בראש סדר העדיפויות שלה: "הכי חשוב זה לשמור על הילדים ועל בריאות הנפש. אנחנו מנסים לעשות את זה הכי נכון".

למרות העזיבה הפיזית של המדינה, שפיט הבהירה למעריציה כי היא אינה נפרדת מהם לחלוטין. "אני כל כך אוהבת את המדינה הזאת ואת המקום הזה", ציינה, והבטיחה כי הקשר עם הקהל הישראלי יימשך דרך הרשתות החברתיות: "הקשר שלנו ימשיך להתקיים, האינטרנט עובד, הוא wireless. מה אכפת לכם לפרגן לי? יאללה בלי עין הרע".