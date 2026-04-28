אחרי שביקש מהציבור להתפלל: איתי לוי מעדכן במצב

הזמר איתי לוי הצליח להדאיג אתמול (שני) את מאות אלפי עוקביו ברשתות החברתיות, לאחר שפרסם קריאה נרגשת לתפילה עבור אמו, רות, המתמודדת בשנים האחרונות עם מצב רפואי מורכב.

הדרמה החלה בשעות הבוקר, כאשר לוי העלה סטורי שבו פנה אל הציבור בבקשה אישית לניסים גדולים ורפואה איתנה עבור אמו, רות בת שרה. הבקשה הדהדה במהירות ברשת, שכן הקשר הקרוב של הזמר עם אמו והטיפול המסור שלו בה לאורך השנים מוכרים היטב לקהל המעריצים ועוררו דאגה רבה.

לאחר שעות ארוכות של מתח ואי-ודאות, שיתף לוי בבשורות המרגיעות ועדכן כי למרבה הנס הכל עבר בשלום. הוא העלה עדכון מעודד בליווי תמונה שלו לצד אמו המאושפזת והודה לקהל על התפילות, ההודעות ומסירות הנפש האדירה שהפגינו. לוי ציין בהתרגשות כי המתפלל על חברו נענה תחילה ואיחל שכל התפילות יתקבלו לטובה ולברכה.

לוי חתם את המסר בתודה לאל ובדברי חיזוק לאמו, אותה כינה "גיבורה של החיים". הוא שיתף את אהבתו הגדולה אליה ואל הקהל וכתב כי הוא תמיד יהיה שם בשבילה לעד. למרות שלא נמסרו פרטים נוספים על ההליך הרפואי הספציפי שעברה, העדכון של לוי הרגיע את אלפי המתפללים והמעריצים שחיכו לשמוע על מצבה.