משפט נתניהו: מעטפה הוכנסה לראש הממשלה; הדיון נעצר

לאחר שהדיון שהיה אמור להתקיים אמש, בוטל בשל טעמים ביטחוניים - ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעיד הבוקר (שלישי) במסגרת משפטו.

זו העדות הראשונה של ראש הממשלה מאז 24 בפברואר, כשבתקופה שחלפה בוטלו הדיונים בעקבות המלחמה מול איראן ולבנון. אתמול התקבלה בקשה שהגיש נתניהו לביטול הדיון כשעה לפני תחילתו, בשל אילוצים ביטחוניים.



טרם פתיחת הדיון, קיים נתניהו פגישה חריגה בלשכת השופטים יחד עם נציגי התביעה וההגנה.

עוד בתחילת הדיון, החלה מהומה כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב, ביקשה מהתובעת תירוש לקרוא לו ראש ממשלה. השופטת פלדמן העירה לה: נבקש שלא להתערב.

גוטליב המשיכה ואמרה: בית המשפט היה צריך להעיר לה. מאוחר יותר, מעטפה הוכנסה לראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך עדותו בתיקי האלפים. נתניהו ביקש הפסקה והדיון נעצר.







