ראש המוסד חושף: "חדרנו ללב טהראן, השגנו מודיעין בליבת הסוד"

בטקס הענקת צל"שים ל-10 מבצעים נבחרים, חשף ראש המוסד כי הארגון שינה את פניו והפך לזרוע התקפית הפועלת בתוך המלחמה. ברנע על השותפות עם צה"ל: "סיכלנו בכירים והגנו על העורף, לא ננוח על זרי הדפנה"

ראש המוסד, דוד ברנע, חשף אמש (שני) טפח מהפעילות המבצעית הענפה של הארגון בשנה החולפת, במהלך טקס הענקת צל"שים ל-10 מבצעים ופרויקטים נבחרים לשנת 2025. בטקס, שנערך במטה המוסד במעמד פורום הפיקוד הבכיר ואורחים מצה"ל ומגופי הביטחון, הדגיש ברנע את הטרנספורמציה שעבר הארגון: ממודיעין חשאי הנאסף "בין המלחמות", לארגון התקפי ואפקטיבי הפועל בלב המערכה הצבאית.

לפי דברי ראש המוסד, השינוי המבצעי הומחש בעשייה מול איראן ולבנון, ונשען על הקמת גופים חדשים ואימוץ טכנולוגיות עילית. בין המבצעים שזכו לציון לשבח, בלטה סדרת מבצעים במערכת "עם כלביא", שבמסגרתה בוצעה חדירה חשאית עמוקה ללב טהראן תוך שילוב בין כוחות סוכנים בשטח ליכולות טכנולוגיות מתקדמות.





ללא



המבצעים אפשרו השגת מודיעין אסטרטגי וטקטי "בליבת הסוד של האויב", מה ששימר את העליונות המודיעינית של ישראל בזירה הצפונית ובאיראן.

לצד הפעילות ההתקפית, הוענק צל"ש על הובלת מערכה מדינית חשאית להרחבת העומק האסטרטגי של ישראל ויצירת בריתות אזוריות חדשות. ברנע התייחס גם לממד האנושי והעניק צל"ש גבורה ללוחם ותיק על הובלת מבצע נועז וראשון מסוגו, תוך שהוא מדגיש כי למרות הטכנולוגיה, היכולת המבצעית עדיין נשענת על לוחמים הפועלים תחת סיכון חיים יומיומי.





ללא

"במערכות מול איראן וחיזבאללה עבדנו שכם לשכם לצד צה"ל – גם בהגנה וגם בהתקפה", אמר ברנע בנאומו. "השפענו בתקיפת מטרות בלב טהראן, בסיכול בכירים, בהשגת עליונות אווירית ובהגנה על העורף הישראלי. המבצעים שזכו בצל"ש השנה אפשרו לנו לפרוץ גבולות. יחד עם צה"ל שינינו את היציבה האסטרטגית של מדינת ישראל וחיזקנו את עוצמתה".

ראש המוסד חתם את דבריו באזהרה לאויבי ישראל: "אנו מחויבים לפקוח שבע עיניים, לתעוזה מודיעינית ולעקרון הפעולה. לא ננוח על זרי הדפנה, וכשנראה איום – נפעל במלוא העוצמה".