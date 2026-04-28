ראש העיר מגיב לסערה: "קיבלתי אישור מהרב של העיר"

סערה פוליטית ודתית מטלטלת את העיר דימונה בשבועות האחרונים, בעקבות החלטת העירייה לאפשר את פתיחתו של סניף "סופר פארם" כבית מרקחת תורן במהלך השבת.

לאחר תקופה של שתיקה, בחר היום (שלישי) ראש העיר בני ביטון להגיב בפוסט חריף ונוקב, בו הוא חושף את הלחצים הכבדים המופעלים עליו ומצהיר: "לא אתן ללחצים פוליטיים לפגוע בבריאות התושבים".

הרקע למהלך, כפי שמתאר ביטון, הוא הצורך המבצעי וההומניטרי בשירותי רפואה דחופים בעיר, צורך שהתחדד במהלך ימי המלחמה. ביטון שיתף בשיחת טלפון שקיבל מתושבת נסערת שנאלצה לנסוע תחת אזעקות לבאר שבע כדי לרכוש תרופה לתינוק שלה. "בגרון חנוק היא ביקשה ממני לעשות מאמץ לפתרון הולם", כתב ראש העיר, והסביר כי בעקבות כך פעל מול רשת סופר פארם להפעלת המקום כבית מרקחת תורן.

אולם, המהלך עורר התנגדות עזה בקרב הנציגים החרדים והדתיים בעירייה. ביטון טוען בפוסט כי מאז פתיחת הסניף הוא נמצא תחת מסע הכפשות ואיומים פוליטיים מצד נציגי ש"ס והציונות הדתית בעיר, המשתמשים לדבריו ב"שבת הקדושה כתירוץ לניגוח פוליטי". הוא אף האשים את חברי האופוזיציה במתן רוח גבית "סמויה" למחאה.

ביטון, המגדיר את עצמו כאדם מאמין ושומר שבת, הדגיש כי המהלך נעשה בתיאום עם רב העיר הראשי ותוך ניסיון למזער חילול שבת: "הזכיין הסכים להשאיר דלתות פתוחות למניעת חילול שבת ואף אישר תשלום במוצ"ש כנגד השארת תעודת זהות". לדבריו, הקופות הרגילות סגורות והמכירה מוגבלת לתרופות וציוד לתינוקות בלבד.

לסיכום דבריו הבהיר ראש העיר כי אין בכוונתו לסגת מהחלטתו או לשנות את צביון העיר המכיל, כדבריו. "הסטטוס קוו הוא חלק בלתי נפרד ממשנתי הפוליטית, אבל לא אתן שדימונה תהפוך לעיר שנשלטת על ידי מסעות הכפשה והוכחת כוח", חתם ביטון את דבריו.