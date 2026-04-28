דיווח: זה מספר המקומות שלפיד קיבל במפלגה החדשה

פרטים ראשונים מתוך ההסכם בין יאיר לפיד לנפתלי בנט, חושפים את מספר המקומות שיאיר לפיד יקבל במפלגה החדשה

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התחייב להעניק למפלגתו של יאיר לפיד עשרה מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימת "ביחד". על פי הדיווח של מיכאל בכאן רשת ב', הסיכום צפוי להבטיח ליש עתיד מספר מושבים ריאליים הגבוה משמעותית מכוחה כפי שהשתקף בסקרים האחרונים, בהם המפלגה הציגה מגמת היחלשות.

מעבר להבטחת המקומות, חלוקה זו מעניקה ללפיד יתרון אסטרטגי משמעותי: החזקה של יותר משליש מחברי הסיעה המשותפת תאפשר ליש עתיד להתפצל מהרשימה באופן חוקי מיד לאחר הבחירות. על פי הדיווח, אפשרות הפיצול הייתה דרישה מצדו של לפיד שנשמרה במסגרת ההבנות בין השניים.

למרות הסיכומים הנוכחיים, בנט ולפיד השאירו את ההסכם פתוח לשינויים והתאמות. המטרה היא לאפשר גמישות במידה ויצטרפו גורמים פוליטיים נוספים לאיחוד, כאשר השם המרכזי שעומד על הפרק הוא גדי איזנקוט. הצטרפות כזו עשויה להוביל לחלוקה מחדש של המקומות ברשימה.