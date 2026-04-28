כוננות שיא: האיום החדש שמטריף את צה"ל

בצה"ל מתמודדים בימים האחרונים עם איום חדש ובלתי צפוי מצד חיזבאללה. נזכיר כי למרות הפסקת האש, חיזבאללה מנסה כל העת לפגוע בכוחות צה"ל ששוהים בדרום לבנון

כשראש הממשלה דיבר אמש (שני) בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל על ההתמודדות מול איום הרחפנים, שתי בשורות היו בפיו.

הראשונה "אנחנו נתמודד בצורה מבצעית מול האיום הזה" והבשורה השנייה היא שנתמודד מולם גם בצורת טכנולוגית.

פרשננו הצבאי קובי פינקלר טוען כי, באשר לחלק הראשון צהל פועל כל הזמן מבצעית. כלומר, תקיפות בעומק, השמדת מחסנים, השמדת מחבלים וחיסולם של עוד גורמים המפעילים את הרחפנים והרקטות.

אך מה באשר לפן הטכנולוגי? כיצד הוא קשור דווקא עכשיו? ובכן, הסיבה קשורה לכך שחיזבאללה מפעיל בימים אלו שני סוגי רחפנים.

הרחפן הראשון הוא מסוג רחפן העובד על אותות רדיו, אותו מפעיל מחבל חיזבאללה מרחוק למרחק של כשישה/שבעה קילומטרים, דיוקו פחות אך עוצמתו גדולה יותר.

הרחפן השני שעמו צה"ל מתקשה להתמודד, הוא רחפן המשלב סיב אופטי הקשור למצלמה. הוא מופעל מרחוק על ידי מחבלי החיזבאללה לעיתים במרחק של עד 15 קילומטרים ומסוגל לשאת משקל חומר נפץ של כשישה קילוגרמים. דיוקו רב ופגיעתו קשה, כמו שראינו השבוע עם נפילתו של עידן פוקס השם יקום דמו ופציעתם של עוד שישה לוחמים.

על כך עמלים בימים אלו גם בצה"ל, גם במערכת הביטחון וגם בתעשיות כדי להביא לפתרון טכנולוגי גם לבעיה זו.