תוגבל הגישה של בני נוער לרשת? "לא שוללים כלום"

שרת התחבורה התייחסה הבוקר לאלימות בקרב בני הנוער: “הילדים חשופים בטיקטוק וברשתות לסרטונים אלימים, גם כאלה שמראים איך ליצור כלי לחימה בבית

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה הבוקר לרצח של ימנו זלקה ז״ל ולגל האלימות בקרב בני הנוער, ואמרה כי יש לבחון גם את השפעת הרשתות החברתיות על הדור הצעיר.

בריאיון לתוכנית הבוקר ברדיו 103FM אמרה רגב כי הילדים נחשפים כיום לתכנים אלימים באופן חסר תקדים.

“הילדים עם הטיקטוק והרשת כל כך חשופים לכל כך הרבה אלימות וסרטונים, גם איך ליצור כל מיני סוגים של כלי לחימה מכלום בבית”.

כאשר נשאלה האם יש לשקול הגבלת חשיפה של ילדים לרשתות החברתיות, השיבה השרה: “יכול להיות, אני לא שוללת כלום”.

רגב התייחסה גם לאמירת המפכ״ל בנוגע לנסיבות הרצח של זלקה, ואמרה כי מדובר בהתבטאות שאינה ראויה: “אין ספק שאמירה כזו לא במקומה. זה רצח מזעזע, ראינו כולנו את הסרטונים”.

עוד אמרה כי “כולם מבינים שחייבים לטפל בעניין הזה. חייבים להחמיר את הענישה, וצריכה להיות כאן מערכת חינוך שמטפלת בעניין הזה”.

במהלך הדיון אמר המגיש גדעון אוקו כי הרצח אינו אירוע נקודתי בלבד, אלא ביטוי למציאות חמורה יותר.

“מה שקורה כאן חמור, אסור לעבור עליו לסדר היום. אתה אומר שהרצח מזעזע את החברה הישראלית, אבל משהו ישתנה או שנמשיך להזדעזע? האלימות הפכה למיינסטרים בחברה הישראלית”.