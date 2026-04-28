חשד לשוחד ברשויות בצפון: ראש מועצה מכהן עוכב לחקירה

החקירה הסמויה הפכה לגלויה: שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בשיתוף לוחמי מג״ב ושוטרי מחוז צפון, עצרו הבוקר חמישה חשודים ועיכבו חמישה נוספים לחקירה.

בין החשודים שעוכבו, ראש מועצה מכהן בצפון הארץ. העצורים עוכבו בחשד למעורבות בפרשת שוחד ברשויות מקומיות.

במסגרת הפעילות בוצעו חיפושים במשרדי רשויות מקומיות בצפון הארץ, כחלק מחקירה שהתנהלה במשך חודשים ביאח״ה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע״מ.

על פי החשד, חומרי החקירה שנאספו מצביעים על קשרי שוחד בין ספקי שירות בתחום המחשוב לבין בעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון.

לפי החשד, אותם ספקים העניקו טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות, בתמורה לזכייה במכרזים ולקבלת עבודות.

עוד עולה מהחקירה כי המעורבים פעלו, לכאורה, יחד במטרה להוציא במרמה כספי ציבור.

החקירה התנהלה בשיתוף רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, ומלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.

בהתאם לצורכי החקירה, החשודים צפויים להיות מובאים בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.