אבל כבד בעולם החינוך: הרב עמיחי ברנר הלך לעולמו

אבל כבד בעולם החינוך ובקהילה הדתית בפתח תקווה: הרב עמיחי ברנר ז״ל, רב בית החינוך אמית בר אילן גוש דן ורב קהילת “ישראל הצעיר” בעיר, הלך לעולמו.

הרב ברנר שימש במשך למעלה מ־30 שנה בתפקידו בבית החינוך, והיה דמות חינוכית, רוחנית וקהילתית מוכרת ואהובה.

לאורך השנים לימד תנ״ך, גמרא ומחשבת ישראל, וחינך דורות של תלמידים ברוח של תורה, ציונות, אהבת אדם ומחויבות לערכים.

בבית החינוך אמית בר אילן קיבלו בצער עמוק את הבשורה על פטירתו הפתאומית. תלמידיו, בוגריו וחבריו לצוות מספרים על רב ומחנך שהיה הרבה מעבר לתפקידו הרשמי, אדם מאיר פנים, קשוב, אכפתי ואהוב על כל סביבתו.

תומר שופר, מנהל אמית בר אילן, ספד לו בכאב: “הרב עמיחי היה תלמיד חכם ורב קהילה, אך קודם כל הוא היה בן אדם מאיר פנים, אכפתי ואוהב אדם, ציוני גאה ואיש משפחה."

"זכינו להיות שותפים עמו במלאכת החינוך במשך 25 שנה. תלמידיו לאורך הדורות וחבריו לצוות המומים מהסתלקותו הפתאומית”.

מסע הלוויה ייערך מחר, יום שלישי, 28 באפריל. ההספדים יחלו בשעה 12:00 בבית הכנסת “ישראל הצעיר” בפתח תקווה, ולאחר מכן ימשיך מסע הלוויה בשעה 14:00 לבית העלמין סגולה בעיר.

יהי זכרו ברוך.