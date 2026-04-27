"התוצאה בבחירות נקבעה מראש - אבל הרב זבדיה ראוי"

בראיון ל"סרוגים" מתייחס סגן ראש העיר ת"א חיים גורן לבחירת הרב זבדיה כהן, מבקר את התהליך הפוליטי, אך מדגיש: "הוא אדם ראוי"

אחרי כמעט עשור ללא רב עיר, לתל אביב יש רב ראשי חדש - הרב זבדיה כהן.

בראיון ל"סרוגים", סגן ראש העיר תל אביב ויו"ר סיעת "המאמינים", חיים גורן, מתייחס לבחירה, לביקורת על התהליך וגם לאתגר הגדול שמחכה לרב החדש.

צפו בראיון המלא עם חיים גורן

הראיון המלא עם סגן ר"ע ת"א חיים גורן (סרוגים)

"תחושות מעורבות"

גורן לא מסתיר את המורכבות סביב הבחירה: "מצד אחד, זה שנבחר רב לעיר זה דבר טוב, משמח וחיובי. זה שאין רב עיר כל כך הרבה זמן זה לא מצב תקין".

לדבריו, דווקא בשנים האחרונות היה צורך בדמות רוחנית: "היו פה הרבה מאוד אירועים מורכבים סביב דת ומדינה, סביב תפילות במרחב הציבורי. היה צריך מנהיגות תורנית שמבינה את העיר ויודעת לגשר".

"התוצאה נקבעה מראש"

לצד הדברים, גורן מותח ביקורת על אופן הבחירה: "לצערי, גם כאן התוצאה קצת נקבעה מראש על ידי ש"ס, שפעלה כדי לסדר את הגוף הבוחר ולהגיע לתוצאה"

עם זאת, הוא מדגיש: "הרב זבדיה כהן הוא אדם ראוי בפני עצמו: דיין, ראש אבות בתי הדין, אדם רציני עם גישה פתוחה. אני מאמין שיעשה טוב לעיר"

המשימה: להחזיר את האמון

אחד האתגרים המרכזיים לדבריו הוא אמון הציבור: "צריך התנהלות בגובה העיניים, בדרך ארץ, להבין את האדם שמולך וזה מה שיכול להחזיר את האמון"

גורן אף מביא דוגמה אקטואלית לביקורת על המערכת: "כשלא נותנים לנשים לגשת לבחינות רבנות למרות פסיקת בג"ץ - זה פוגע באמון בצורה קשה".

הקרב על הכשרות

נושא מרכזי נוסף בראיון הוא מערך הכשרות: "כשבעל עסק משלם למשגיח שלא עושה את עבודתו - זה פוגע באמון"

לדבריו, יש צורך ברפורמה: "צריך לנתק את התשלום בין העסק למשגיח, ולהפוך את זה למערכת מסודרת דרך המועצה הדתית. זה יהפוך את הכל להרבה יותר אמין. "אולי צריך להקים כשרות מהדרין ממלכתית כדי לחזק את המערכת"

האתגר הגדול: תל אביב

גורן מתייחס גם לאופי הייחודי של העיר: "תל אביב היא עיר מאוד הטרוגנית יש בה חרדים, חילונים, וכל הרצף שביניהם. "צריך לראות את האדם, להבין את הצורך שלו, ולפעול בגישה של 'כוח דהיתרא עדיף' למצוא דרכים להקל ולחבר".

"עכשיו הוא רב של כולם"

לסיום, גורן שולח מסר ברור: "הפוליטיקה נגמרה ברגע שהוא נבחר. עכשיו הוא רב של כולם. הוא צריך לתת יחס שוויוני ומכבד לכל המגזרים ואני מאמין שהוא יעשה את זה".