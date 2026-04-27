סיכוי להסכם? הבית הלבן קיבל הצעה איראנית חדשה

גורמים בבית הלבן הודיעו כי הנשיא טראמפ וצוותו הבכיר קיבלו לפני זמן קצר הצעת מסגרת איראנית חדשה, אשר אמורה להוות בסיסי לדיונים מחודשים בניסיון להגיע להסכם כולל בין הצדדים. דוברת הבית הלבן מסרה כי "מתקיימים דיונים בנושא".

לאחר שמוקדם יותר היום כינס הנשיא טראמפ דיון מיוחד של המועצה לביטחון לאומי וכינס את כל בכירי אגפי הביטחון בבית הלבן, על פי דיווחים, למען בחינת אופציות להתנהלות מול איראן כולל האפשרות לתקיפות נקודתיות או חזרה ללחימה.

על פי דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, ההצעה החדשה התקבלה לפני זמן קצר וכעת 'לומדים אותה' ומנהלים דיונים בנושא. בקשר לשינויים בנוסח ההצעה הסבירה לוויט: "הנשיא טראמפ היה ברור מאוד, הם יודעים מה הקווים האדומים שלו, הם יודעים מה הדרישות שלו, כולם יודעים. הנשיא לא מתכוון לסגת מזה".

מוקדם יותר היום גם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו התבטא באופן דומה, והסביר כי לאיראנים 'אין קלפים' וכי האפשרויות בפניהם הן כאלה: לחזור לשלוחן המשא ומתן או לסבול מקריסה כלכלית ואפשרות של חזרה ללחימה, אך באותה נשימה גם מיתן רוביו את הציפיות מסיכוי להסכם והסביר: "הדבר היחיד שהאיראנים רוצים עכשיו, הוא למצוא עוד דרכים לקנות זמן".