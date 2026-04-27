בגיל 36: שגיא טרבלסי, מתמודד "הכוכב הבא" נפטר

שגיא טרבלסי, זמר שהתמודד בעונה השישית של "כוכב נולד" ושנים לאחר מכן בעונה השביעית של "הכוכב הבא", הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת הסרטן. במותו היה בן 36 בלבד.

בפוסט שפרסם בפייסבוק בחודש נובמבר האחרון, כתב טרבלסי על המאבק במחלה: "אני יודע שאני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. ומותר ליפול. ותאמינו לי שאני דרמטי ומתרסק ומריץ תסריט בראש הכי קשה שיש, וכל פעם קם מחדש. אבל הגוף כבר כואב מלקום, אז מפעילים את הראש והלב, וגם הם כבר חסרי כוחות.

אבל אל תרחמו עלי, כי אם כתבתי את זה סימן שאני כבר קמתי קצת יותר. כואב לי, אבל אני כבר בדבר הבא וכבר הכול ניראה שוב רגיל. כי איך אומרים, 'החיים חזקים מהכול'? עוד מעט הכול יעלם. עד אז, 'אני אהיה בסדר, ברוך השם'".