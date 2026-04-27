דרמה מזרח תיכונית? קטאר מנתקת קשרים מחמאס

על פי דיווחים, לאחר חוסר התמיכה מצד חמאס בקטאר בזמן המלחמה עם איראן, קטאר החליטה סופית על ניתוק הקשרים עם ארגון הטרור

על פי דיווחו של הכתב הבכיר עמית סגל, השלטונות בקטאר יצאו סופית אל מהלך ניתוק הקשרים מארגון הטרור חמאס, לאחר שהארגון לא הביעה תמיכה בקטאר בזמן שהייתה תחת מתקפות טילים איראניות.

בידיעה נמסר כי למרות המסירות של קטאר ליחסים עם חמאס במהלך השנים האחרונות, בהן ביצע חמאס את טבח השביעי באוקטובר ועוד שורה של צעדים דומים שגרמו ללחץ מדיני כבד על קטאר, מה ששבר את גב הגמל היה ההתעלמות של חמאס מקטאר בשעת זעקתה.

חוסר הנאמנות של חמאס בזמן מתקפת הטילים האיראנית על קטאר העלה את זעמם של המלוכה הקטארית, ומעבר לכך במספר אמירות אגביות, הביעו אנשי חמאס בכירים ניטרליות ואף תמיכה באיראנים.

לבסוף נראה כי על פי המתמטיקה הקטארית, חמאס הפך ליותר נטל מאשר נכס, בעבר נתפסו כמתווכים של המזרח התיכון, כולל בעיניי האמריקאים, אך הבית הלבן הנוכחי לא נהנה לראות בעלת ברית בקשרים עם ארגון כמו חמאס. על כן כיום, כשארה"ב פחות סובלנית לקשרים כאלו והמצב בעזה השתנה, הנכס הפך לנטל.

על פי הדיווח רוב הנהגת חמאס כבר עזבה את קטאר, אל יעדים לא ברורים במהלך הימים האחרונים.