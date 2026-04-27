סקר מנדטים: לראשונה מאז המפץ - בנט בהישג דרמטי

יממה אחרי הפצצה הפוליטית שהטילו בנט ולפיד בה הם הודיעו על איחוד - סקר מנדטים מציג נתון מעודד לראש הממשלה לשעבר

סקר מנדטים התקיים היום (שני) בחדשות 12, ולראשונה מאז החיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד - מפלגתם עוקפת את מפלגת הליכוד.

מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד משיגה 26 מנדטים, אחריה מפלגת הליכוד עם 25 מנדטים, גדי איזנקוט עם 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים, ש"ס, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית - כל אחת מהן עם 9 מנדטים.

יהדות התורה עם 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים ורע"ם עם 5 מנדטים.

המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, 2.9% – סמוטריץ׳, 1.9% – יועז הנדל, 1.9% – בני גנץ ו-1.8% – בל״ד.

החלוקה לפי גושים: 60 מנדטים לאופוזיציה, 10 מנדטים למפלגות ערביות ו-50 מנדטים לגוש נתניהו.

מנגד, בסקר חדשות 13, בנט ולפיד מקבלים 26 מנדטים, מנדט אחד פחות מאשר לחוד. גוש האופוזיציה יורד ל-52 מנדטים, מול 57 מנדטים לגוש הימין.



