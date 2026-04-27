כבוד למגזר: מקורב לסמוטריץ' נבחר למנכ"ל רמ"י

ועדת האיתור בחרה ביהודה אליהו למנכ"ל רמ"י, ודחתה את טענות היועצת המשפטית על זיקה פוליטית

ועדת האיתור לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החליטה היום (שני) להמליץ על מינויו של יהודה אליהו הסרוג לתפקיד.

אליהו, המשמש כיום כראש מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, נחשב למקורבו לכאורה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והיה בין מקימי היישוב חרשה. בעבר כיהן כמנכ"ל תנועת רגבים וכמנכ"ל מועצה אזורית מטה בנימין.

המינוי הועבר לאישור ראש הממשלה, וכלל הגורמים, שצפויים לקבל החלטה סופית בימים הקרובים.

במהלך הדיונים עלו טענות מצד היועצת המשפטית לוועדה בדבר "זיקה פוליטית" לכאורה בין אליהו לבין סמוטריץ', אך חברי הוועדה דחו את הטענות וקבעו כי כישוריו המקצועיים הם שמכריעים את הכף.

ועדת האיתור הדגישה כי ניסיונו של אליהו בתחום ההתיישבות, לצד תפקידיו הבכירים בשירות הציבורי, הם שעמדו בבסיס ההמלצה על מינויו לאחד התפקידים המשפיעים ביותר בתחום הקרקעות והדיור בישראל.