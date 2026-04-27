עמית בכר עולה למתקפה: "חייב לסיים את תפקידו"

ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, מצטרף ליועמ"שית ותוקף אף הוא את שר המשפטים יריב לוין: "מפר את החוק ופוגע בציבור"

יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר, מצטרף לביקורת של היועצת המשפטית לממשלה נגד שר המשפטים יריב לוין, שדורש למחוק את העתירות בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

נכיר כי היועמ"שית והנהלת בתי המשפט טוענים כי אין מקום למחוק את העתירה, וכי על בג"ץ להתערב ולמנוע את כוונת השר להסיט תקני שיפוט מכלל הערכאות הדיוניות ולהעביר אותם לערכאות יחודיות, עליה הכריז לאחרונה.



בכר הוסיף גם הוא ואמר: "יריב לוין מפר את החוק ופוגע בציבור. ‏מטרתו להפעיל לחץ פסול על מערכת המשפט ולפגוע בה וביכולתה להעניק שירות חיוני לכלל אזרחי ישראל.

‏המחסור בשופטים הוא נזק נורא והפקרה פושעת של הציבור, והאחראים הם לוין והממשלה. אחר כך הם עוד מעזים להאשים את מערכת המשפט באלימות הנוראה המשתוללת ברחובות. ‏לוין מפקיר ומופקר, וחייב לסיים את תפקידו לטובת ביטחונם של אזרחי ישראל".