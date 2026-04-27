הרמטכ"ל בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית של בג"ץ

לאחרונה בג"ץ קבע פה אחד כי מוטלת על צה"ל חובה חוקית לקיים, ככל הניתן, שוויון הזדמנויות בין גברים לנשים בשיבוץ לתפקידי לחימה - כעת הרמטכ"ל מגיב לכך בפעם הראשונה

כנס עדכון מבצעי למפקדים התקיים היום (שני) בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה״ל מכלל הפיקודים, האגפים והזרועות. הכנס נערך בבסיס ״רמת דוד״ של חיל האוויר, והתמקד בסיכום הישגי המערכה עד כה במסגרת מבצע ״שאגת הארי״ באיראן ובהמשך פעילות צה״ל בלבנון.

במהלך הכנס הוצגו סקירות מבצעיות על-ידי מפקדים מכלל הגופים. בנוסף, התקיימו שיחות עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ״ץ. בסיכום דבריו התייחס הרמטכ״ל למצב המבצעי בכלל הגזרות, להישגי צה״ל עד כה ולחשיבות השמירה על ערכי צה״ל. הרמטכ״ל התייחס גם לאירועים ערכיים שאירעו לאחרונה והדגיש את הצורך בקביעת קווים ברורים ובחיזוק הנורמות הפיקודיות.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר: ״אנחנו עדיין בתוך מערכה רב זירתית, צה״ל ייצר וימשיך לפעול לבסס מציאות ביטחונית חדשה. קבענו בכל הגזרות מרחבי הגנה קדמיים בחזית ליישובינו - ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. עלינו להשאר במרחבים האלה כל עוד לא יובטח הביטחון ליישובינו לאורך זמן.

בימים אלו מתקיימים, בהובלת הדרג המדיני, שלושה משאים ומתנים בזירות שונות - איראן, לבנון ועזה. התהליכים הללו מבוססים על הישגי צה״ל אשר הושגו בזכות הלוחמים והמפקדים באוויר, בים וביבשה. בזכותכם - עמדנו בכל המשימות".

עוד הוא הוסיף: "באיראן - הגענו להישגים חסרי תקדים והסרנו איומים קיומיים בהתהוותם. פעלנו במערכה משותפת, יחד עם צבא ארצות הברית באופן מסונכרן ויוצא דופן. עמדנו בכל המשימות שהוצבו לנו ואף מעבר לכך, כעת נדרש לוודא שההישגים הללו ממונפים להישג אסטרטגי ארוך טווח.

הלחימה בלבנון נמשכת ולא תיפסק עד שיובטח ביטחונם של יישובי הצפון. המשא ומתן המתקיים כעת מבוסס על ההישגים הצבאיים שהבאנו במערכה. מאז השבעה באוקטובר צה״ל נמצא בלחימה, במערכה רב-זירתית מתמשכת. אנחנו ממשיכים להיות ערוכים ודרוכים לחזרה ללחימה עצימה בכל הגזרות - שנת 2026 עשויה להמשיך להיות שנת לחימה בכל אחת מהחזיתות.

לנוכח הגידול בעומס המשימות על צה״ל בשנים הקרובות, צו השעה במדינת ישראל הוא הגדלת כמות המשרתים והלוחמים ואנחנו נעמוד על כך. כל חלקי האוכלוסיה צריכים לשאת בנטל, ועלינו להבטיח לכלל המשרתים את היכולת למצות את שירותם. נעשה זאת לא אחד על חשבון השני אלא אחד עם השני".

לסיום הוא הוסיף: "אני אומר גם כאן באופן ברור - נשים הן חלק בלתי נפרד מצה״ל ומעוצמתו המבצעית. לא תהיה הדרת נשים בצה״ל. שילובן הוא ערכי, שוויוני ומהווה צורך מבצעי אשר עליו להיעשות ללא משוא פנים. אנחנו נמשיך לאפשר שירות למגוון אוכלוסיות, מבלי לפגוע באחרות או לבוא על חשבונן - נעשה זאת תוך שמירה על זהותו וערכיו של צה״ל".

צה״ל הוא צבאה של מדינת ישראל - צבא עם ערכים. גם לאחר יותר משנתיים וחצי של לחימה עצימה, ועל רקע שיח חברתי מקוטב, צה״ל ממשיך להוות דוגמה לשילוב ולפעולה משותפת למען מטרה אחת - הגנה על מדינת ישראל.

נזכיר כי בג"ץ קבע פה אחד כי מוטלת על צה"ל חובה חוקית לקיים, ככל הניתן, שוויון הזדמנויות בין גברים לנשים בשיבוץ לתפקידי לחימה. כמו כן נקבע, בהחלטה של השופטות דפנה ברק ארז ורות רונן, כי יש להורות בצו מוחלט על פתיחת התנסות בשריון המתמרן, כבר בחודש נובמבר 2026.

עוד הוסיף הרמטכ"ל: "אני מודע לאחריותי - לביצור ביטחון המדינה ולשמירת ערכי צה״ל. האירועים הלא-ערכיים שראינו הם תוצר של תקופה ארוכה ומורכבת, אך אין בכך כדי להצדיקם. אסור לנו להתפשר על ערכינו. התפשטות נורמטיבית עלולה להיות מסוכנת לא פחות מהאיומים המבצעיים.

תופעת הביזה אם קיימת היא בזויה ועלולה להכתים את צה״ל כולו. אם והיו אירועים כאלה אנחנו נחקור אותם. לא נעבור על כך על סדר היום.

אני מגדיר גם כאן - משרתי צה״ל בסדיר ובמילואים לא ישתמשו ברשתות החברתיות ככלי להפצת מסרים שנויים במחלוקת ולקידום עצמי. זהו קו אדום שאין לחצותו והעוברים עליו יטופלו משמעתית. המדים שאנו לובשים הם סמל למקום בו אנו משרתים ולערכינו - אל לנו להשתמש בהם ללא אחריות.

הסיפור של צה״ל והחברה הישראלית הוא סיפור אהבה אך יש בו גם ציפייה וביקורת. אנחנו לא נאפשר שיח פוליטי בשורותינו. העם מביט בנו ומצפה מאיתנו. לא נשאל מה יאמרו עלינו - אלא מה נכון לצה״ל. נמשיך לפעול על-פי מצפן ערכי ברור, ולא נאפשר סטייה מדרך הישר״.

































