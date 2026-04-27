אלמוג כהן מאיים בתביעה: "עיתונאית קטנה ושקרנית!"

סגן השר אלמוג כהן מאיים בתביעה על העיתונאית ומשגר לה הערה חריפה: "שקרנית. עיתונאית קטנה ושקרנית‏. אתייעץ עם עורכי דיני לגבי תביעת דיבה נגדך"

ריב תקשורתי התקיים היום (שני) בין חבר הכנסת אלמוג כהן לעיתונאית טל שניידר, בנוגע להחלטת בית המשפט המחוזי על כך שפעילת הרשת תפצה את ארגון 'אחים לנשק' בגין פרסומים שקריים.

שניידר טענה בדבריה כי פעילת הרשת מורן לויאן, טענה כי היא התבססה בדבריה על סגן השר אלמוג כהן (וגורמים נוספים).

עוד הוסיפה שניידר: הכי חשוב, ‏לויאן הביאה את אלמוג כהן להעיד במשפט ובמהלך העדות הוא הודה בפני השופט שאין לו שום ראיות ושחפר לכל העולם על בגידה, על בסיס ״שמועות״. ‏אלה הם שריך, ישראל. בזיון".

בתגובה השיב לה כהן: "שקרנית. עיתונאית קטנה ושקרנית. ‏הצבעתי על אורן שביל ואמרתי שה הכניס את אסף שמואלביץ׳ לפיקוד דרום. אני עדיין אומר זאת. ‏מעולם לא דיברתי על בגידה. ‏אתייעץ עם עורכי דיני לגבי תביעת דיבה נגדך. ‏ממליץ לך להשיג את הפרוטוקולים מבית המשפט".