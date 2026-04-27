עכשיו מותר לספר: זו הסיבה לביטול עדותו של נתניהו הבוקר

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, חשף כי נתניהו נעדר הבוקר מאולם בית המשפט בשל רצף של דיונים ביטחוניים דחופים. לפי הדיווח, ראש הממשלה קיים תחילה דיון ביטחוני מצומצם שבו התקבלה החלטה עקרונית על הרחבת התקיפות של חיל האוויר בלבנון, כחלק מההסלמה בצפון.

מיד לאחר קבלת ההחלטות המבצעיות, המשיך נתניהו לכנס פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל. מדובר במפגש נרחב הכולל את הקצונה הבכירה של הצבא מדרגת אלוף-משנה ומעלה, שבו הציג ראש הממשלה את יעדי המלחמה והמשך המערכה.

ביטול העדות הבוקר עורר עניין רב במערכת הפוליטית והמשפטית, אך כעת, עם חשיפת לוח הזמנים הביטחוני, מתברר כי העיסוק בהרחבת המערכה בלבנון הוא שהביא לשינוי בלוח הזמנים של ראש הממשלה