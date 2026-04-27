טראמפ יודע? נתניהו חושף פרט דרמטי על הלחימה בלבנון

ראש הממשלה התארח לפני זמן קצר בכנס הפיקוד האסטרטגי של צה"ל, נתניהו נשא במקום דברים וחשף הסכמות מדיניות שעד עכשיו נותרו מוסתרות.

בדבריו התייחס ראש הממשלה ללחימה בלבנון, ותיאר את המתרחש שם כהישגים משמעותיים ביותר לביטחון הישראלי: "בלבנון הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים, אבל גם מאפשרת לנו לשנות את המצב בלבנון".

בנוסף, חשף ראש הממשלה טפח של הסכמות מדיניות אסטרטגיות שהושגו עם ארצות הברית ובאופן מפתיע אפילו יותר, עם ממשלת לבנון. הסכמות אלה מאפשרות לצה"ל להמשיך את ההישגים הביטחוניים: "אנחנו תוקפים כמו עכשיו - גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני. חופש הפעולה שלנו לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים, זה ההסכם שעשינו עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון".

נתניהו המשיך וסייג כי איננו חי באשליה שהמצב בלבנון פשוט לפתרון: "אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות, אני גם לא חושב, אני אומר את זה ביושר - המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה: איום הרקטות 122, איום הרחפניים והכטב"מים. זה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. שר הביטחון והרמטכ״ל מכירים את זה היטב - אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו".

"ואם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו - כי זה הנשק העיקרי שיש להם. זה מה שנשאר לו, יש לו בערך 10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה. אבל אלה עדיין מטרידים את תושבי הצפון, ואני מאוד מעריך את העמידה שלהם, את האיתנות שלהם".