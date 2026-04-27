ליהיא לפיד בתגובה ראשונה לאיחוד עם בנט

ליהיא לפיד, רעייתו של יו"ר האופוזיציה, התייחסה הבוקר להכרזה על הקמת מפלגת "ביחד" המשותפת ליאיר לפיד ונפתלי בנט

ההכרזה על האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד ממשיכה לעורר הדים, לא רק במערכת הפוליטית אלא גם בקרב המשפחות. ליהיא לפיד, רעייתו של יאיר לפיד, פרסמה פוסט תמיכה שבו פנתה לבעלה ולבני הזוג בנט, ובירכה על הדרך המשותפת אליה יצאו אמש.

בפנייה אישית לבעלה כתבה לפיד: "אהובי, שוב הוכחת כמה הלב שלך במקום הנכון". היא הוסיפה כי המהלך מסמל עבורה חזרה ליסודות משמעותיים: "מרגש לחזור לערכים של חברות, אמון ותקווה".

לפיד לא שכחה לברך גם את השותפים החדשים-ישנים לדרך, ופנתה בפוסט אל ראש הממשלה לשעבר ורעייתו: "גילת ונפתלי, שהדרך החדשה ביחד תביא שינוי והרבה טוב".

התמיכה המשפחתית הזו מגיעה בזמן שהמערכת הפוליטית כולה מנסה לעכל את משמעויות האיחוד, כאשר בבית משפחת לפיד משדרים אופטימיות לגבי הסיכוי שהחיבור הנוכחי יוביל לשינוי המיוחל במפה הפוליטית.