היועמ"שית בפנייה דחופה לבג"ץ: "הוא פוגע במערכת המשפט!"

היועצת המשפטית לממשלה והנהלת בתי המשפט נגד שר המשפטים יריב לוין. היועמ"שית גלי בהרב מיארה דורשת היום (שני) מבג"ץ להתערב בעניין ההסכמה החלקית של השר לוין בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

נזכיר כי בשבוע שעבר, השר לוין אמר כי הוא מוכן לכנס את הוועדה לבחירת שופטים רק בשביל לבחור שופטים לבתי משפט לנוער, תעבורה ומשפחה ולמנות את נשיאי השלום לשופטי מחוזי מחייבת את התערבות בגץ.

לטענת היועצת והנהלת בתי המשפט החלטת לוין לפעול לכינוס הוועדה בשלב ראשון לבחירת שופטים בתחומי התעבורה, משפחה ונוער "אינה מבוססת על תשתית עובדתית איתנה ובדוקה ואינה תואמת את צרכי מערכת המשפט".

בהודעה לבג"ץ נטען כי בהתייחסות השר בולטים בהיעדרם בתי המשפט המחוזיים. בבתי משפט אלה, נכתב בתגובה, מחסור משמעותי בשופטים, בעיקר (אך לא רק) במחוזות באר שבע וחיפה. "מעבר לקושי המהותי שנגרם בשל כך לציבור, מהלך הדברים הטבעי (והמקובל) הוא דיון במינויים לבתי המשפט המחוזיים ולאחר מכן בבתי משפט השלום (נוכח ה"שרשורים" שנגרמים בשל מינויים של שופטי שלום לבתי המשפט המחוזיים)", נכתב בתגובה.

בתגובה חוזרים היועצת והנהלת בתי המשפט על כך שכרגע חסרים 66 שופטים ויחד עם תקנים חדשים שנוספו חסרים כ-100 שופטים. לבסוף קובעים היועצת והנהלת בתי המשפט כי התנהלות לוין פוגעת ברשות השופטת ובציבור המתדיינים ומנוגדת להוראות הדין.



