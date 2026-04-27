שר החוץ האיראני עוקץ: 'נחזור לשיחות כשהדרישות יהיו ריאליות'

שר החוץ האיראני המבקר כעת ברוסיה נשאל על ידי התקשורת האם בכוונת איראן לחזור לשיחות עם ארצות הברית, הוא רמז כי הדבר אפשרי אך כי שיחות יתחדשו במסגרת הצעה אמריקאית גמישה יותר כלפי איראן

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נחת לפני זמן קצר במוסקבה לביקור עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין, במהלך שאלות מהתקשורת, הביע שר החוץ מוכנות לחידוש השיחות בין ארצות הברית ואיראן, אך גם הדגיש כי מדובר במהלך שנותר תלוי ב'מוכנות אמריקאית לדיון הגיוני'.

על פי עראקצ'י, המגעים בין איראן וארה"ב עדיין נמשכים מאחורי הקלעים ואף טען כי "ארה"ב העבירה לידיינו הצעה חדשה לחידוש השיחות, אנו בוחנים אותה. במידה והאמריקאים יציגו מוכנות לדיון על מסגרת הגיונית, לא רואה סיבה לא להגיע אל הסכמות".

בנוסף על פי דיווחים אמריקאים, האיראנים העבירו אל ארצות הברית הצעה מחודשת לפתיחת מלאה של מיצרי הורמוז, אך גורמים רבים במערב ובארה"ב מטילים ספק ביכולת של המשטר האיראני, או מה שנותר ממנו, לאכוף משמעת על כוחות משמרות המהפכה הסוגרים את המיצר.

גורמים בבית הלבן אף הביעו חשד כי האיראנים משתמשים בהצגה של המשטר כ'משותק' אל מול כוחות משמרות המהפכה בתור טקטיקת עיכוב נוספת במשא ומתן.