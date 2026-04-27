נואשים לחלוטין? חיזבאללה מאיים לחזור לפיגועי התאבדות

גורמים בכירים בצמרת הנהגת ארגון הטרור חשפו לתקשורת הערבית שיחות המתקיימות בדרג ההנהגה הבכיר לאחר הכישלון למנוע משא ומתן ישיר בין לבנון וישראל, גורמים בכירים איימו כי יחזרו אל פיגועי התאבדות נגד חיילים בדרום לבנון

גורמים בכירים בחיזבאללה ששוחחו עם רשתות ערביות אזוריות כמו אל ג'זירה וגופי תקשורת נוספים, מדווחים על תסכול גובר בצמרת הארגון ובדרגי השטח בעקבות חוסר היכולת לבלום את הפעילות הישראלית בשטח, ומה שהם תיארו בתור 'כניעה לבנונית בפני תוקפנות ציונית' בקשר לקיום משא ומתן ישיר בין המדינות.

על פי אותם דיווחים, בחיזבאללה לא חזו את היקף המשך פעילות ההריסות הישראליות בשטח בזמן הפסקת האש, והניסיונות לבלום את הכוחות בעזרת רחפנים, טילי כתף וכלים נוספים כשלו, למרות אבדות שנגרמו לצה"ל לאורך השבועות האחרונים, הפעילות הביטחונית המשיכה גם בזמן הפסקת אש.

כעת אותם מקורבים לצמרת ארגון הטרור מדווחים כי בחיזבאללה איימו לחזור 'לשיטות של שנות ה-80' ולהוציא לפועל פיגוע התאבדות כנגד החיילים והכוחות בשטח לבנון, על פי אותם גורמים בארגון מאמינים כי לפיגועי התאבדות יינתן משקל תקשורתי ותרבותי עמוק הרבה יותר, אשר על פי הם 'יזכיר למערב את טראומת המזרח התיכון שלמד בעיראק ואפגניסטן' אותה הם שכחו לפי הארגון.