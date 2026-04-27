הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות





הנקודה האדומה י אייר. אולפן סרוגים





לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

• מתפקיד בלשכת רה"מ כיועץ בכיר ללשכת השר בן-גביר כזבוב על הקיר? יועצו לשעבר של נתניהו עופר גולן הודיע על הצטרפותו לצוות השר בן-גביר וינהל אסטרטגית את המפלגה

• שר המשפטים לוין בראיון ל-"כיפות ברזל" קורא לשופטים להתמקד "במיגור הפשיעה ברחובות במקום ב-"תיקים מומצאים" כדבריו.

• השר בצלאל סמוטריץ' מגיב לראשונה על מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד ואומר "לא מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס"

• איש ההתיישבות קם ותובע: שמואל וונדי מאשים את עמותת השמאל "עומדים ביחד" ב-"עלילת דם שקרית"

• הציונות הדתית שוב נכשלת ומפסידה לש"ס: המועמד של דרעי הרב זבדיה כהן הוא רבה הראשי החדש של תל-אביב יפו. עם זאת סגן ראש העיר תל-אביב הסרוג חיים גורן מבטיח לאחיו מהציונות הדתית שאין חשש לביטול התפילה לשלום המדינה. ותודה לכתבנו נתן קון שהביא את הראיון

• בד"ה: המונים ליוו אתמול למנוחת עולמים את עזריאל צדוק ז"ל שהיה ראש תנועת המושבים של הפועל המזרחי והלך לעולמו בגיל 87 כשהוא מותיר אחריו מפעל חיים של התיישבות יהודית. יהי זכרו ברוך

• לסיום- תמונת איום או סיפור מההפטרה: נצחו ערלים את החמינאים: חמינאי הבן נרשם באירן "בטעות" על לוח חללים וחש ברע •

(כותרות הנקודה האדומה)



מהדורת "הנקודה האדומה" מחכה לכם בראש הכתבה-

ובכל יום באתר סרוגים!