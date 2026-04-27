עמית סגל בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

שופטי בג"ץ, בהרכב מורחב של שבעה שופטים בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג, דנו בעתירות הדורשות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדלי השבעה באוקטובר. בהחלטתם קבעו השופטים כי קיים "קושי משפטי ניכר" בכך שטרם הוקם מנגנון לחקר האירועים, והורו לממשלה להגיש הודעת עדכון על גיבוש מתווה מוסכם עד ל-1 ביולי 2026.

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס להחלטת בג"ץ וציין כי מדובר בלוח זמנים משמעותי מבחינה פוליטית. לדבריו, "בעוד חודשיים לכל הדעות נהיה שבועות בודדים ממשלת מעבר שבה אי אפשר לקבל החלטות". סגל רומז בדבריו לכך שהתארכות התהליך עלולה להביא את הסוגיה לפתחה של תקופת בחירות, מה שיקשה על הממשלה להקים ועדה או לקבוע את הרכבה.

במהלך הדיונים, טענה הממשלה כי היא מעוניינת להקים "ועדת חקירה לאומית" מכוח חוק מיוחד, שבו זהות החוקרים תיקבע בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה. מנגד, העותרים והיועצת המשפטית לממשלה עומדים על כך שיש להקים ועדת חקירה ממלכתית, שבה חברי הוועדה ממונים על ידי נשיא בית המשפט העליון כדי להבטיח את עצמאותה.

השופטים הבהירו כי למרות שלממשלה מסור שיקול דעת רחב, ישנה חובה לחקור את האירועים באופן יסודי ומעמיק. לאחר הגשת הודעת העדכון ביולי, צפוי בית המשפט להחליט על המשך הטיפול בעתירות, כאשר ברקע מרחפת השאלה האם בג"ץ יבחר להתערב באופן חסר תקדים ולהורות לממשלה על זהות מנגנון החקירה.