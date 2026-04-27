חוזרים ללחימה? טראמפ מכנס את צמרת הביטחון הלאומי בבית הלבן

הנשיא טראמפ הורה לכנסת בבית הלבן את מועצת הביטחון הלאומי, הצמרת הכוללת של גופי הביטחון, הביון ויחסי החוץ של ארצות הברית בבית הלבן, במה שמקורבים מתארים כ-"התייעצות עומק" על התפתחויות המצב באיראן, כולל האפשרות לחידוש אקטיבי של המלחמה באיראן והפצצות ישירות על מתקנים אסטרטגיים.

על פי דיווחים בארצות הברית, למרות רצונו של טראמפ להביא לסיום המלחמה במהירות במסגרת הסכם, הנשיא איננו מרוצה מקצב התקדמות השיחות מאחורי הקלעים, וביקש מצוותי הביטחון הלאומי להרכיב חבילת אפשרויות מגוונת, מאופציות להפצצות נקודתיות של תשתיות אנרגיה או יחדוש מלא של מערכת הלחימה נגד טהראן.

מקורבים המעורים בפרטים דיווחו על תסכול רחב אפילו בקרב אגף 'מתנגדי המלחמה' בבית הלבן מההתנהלות האיראנית, בדגש על סגן הנשיא ג'יי די ואנס אשר לקח על עצמו את הובלת המשא ומתן, שעד כה לא הביא הסכמות או פשרות מהאיראנים.