אחרי הירי: נחשף המניפסט המצמרר של האיש שניסה להתנקש בטראמפ

לאחר ניסיון התנקשות נוסף בנשיא טראמפ על ידי מי שמתואר כאיש שמאל שעבר רדיקליזציה בחודשים האחרונים, המניפסט המצמרר ששלח למשפחתו דקות לפני הירי נחשף על ידי התקשורת בארה"ב

ארצות הברית עדיין המומה מאירועי ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן, אך ככל שחולפות השעות, מתבהרת התמונה המדאיגה מאחורי המניע של היורה. קול תומאס אלן בן ה-31, שלח מניפס פוליטי אל קרובי משפחתו זמן קצר לפני שניסה לפרוץ אל אירוע ארוחת הכתבים המתוקשר, במניפסט תיארת את טראמפ כ-"בוגד, פדופיל ואנס".

במכתב, שנפתח באופן מצמרר במילים "שלום לכולם!", מכנה עצמו אלן בכינוי האירוני "המתנקש הפדרלי הידידותי" משחק מילים על כינוי לגיבור העל ספיידרמן (you'r friendly neighberhood spiderman). הטקסט חושף תהליך עמוק של רדיקליזציה פוליטית, כאשר אלן מטיח האשמות קשות בנשיא טראמפ וסביבתו.

על פי משפחתו של אלן, עד לפני שנים בודדות היה מדובר באדם נורמטיבי אשר לקח חלק פעיל בקהילתו, היה בעל אמונות נוצריות אדוקות ומעגל חברתי רחב, אך אלן עבר, כך לטענת משפחתו, תהליך רדיקליזציה מואץ שהפך אותו מצעיר נורמטיבי בעל אמונות נוצרויות מקובלות אל גורם פוליטי רדיקלי.

אלן נטש את קרבתו לכנסייה, התרחק ממעגלו החברתי והפך באופן קיצוני את עמדותיו. אלן הפך בשנתיים לפעיל אתאיסטי אנטי-דתי ואנטי-נוצרי והידרדר אל מחוזות קונספירציה רבים, הוא השתתף בהפגנות שמאל נגד טראמפ וביקר אותו באופן חריף ביותר ברשתות מאז נבחר שוב לנשיאות.

לדבריו, הוא לא יכול היה עוד "לאפשר לנשיא ללכלך את ידיו בפשעיו", והחליט לקחת את החוק לידיו, המניפסט אינו משאיר מקום לספק לגבי כוונותיו: ראשית כתב כי בכוונתו לפגוע בבכירי הממשל על פי סדר דרגותיהם, "מהדרג הגבוה ביותר ועד הנמוך", באופן מעורר תהיות, הוא ציין במפורש כי בכוונתו לחוס על חייו של ראש ה-FBI, קאש פאטל.

חלק ניכר מהמניפסט הוקדש ללעג למערך האבטחה במלון הוושינגטון הילטון. אלן הביע פליאה על הקלות שבה הצליח לחדור למתחם עם כלי נשק קודם לאירוע הירי ופתיחת ארוחת הערב למען חקירת החלל, ואף השווה זאת לתרחיש שבו "סוכן איראני" היה יכול לבצע טבח המוני באותה קלות.

החלק האחרון במניפסט הוקדש למשפחתו ותלמידיו. אלן התנצל בפני הוריו על כך ששיקר להם כשטען שהוא נוסע ל"ראיון עבודה", והתנצל בפני תלמידיו על כך שביטל שיעורים בתואנה של "מקרה חירום אישי".

קול תומאס אלן נמצא כעת במעצר פדרלי. הוא צפוי לעמוד לדין בגין ניסיון רצח של עובד מדינה בכיר ותקיפה של קצין פדרלי. גורמי האכיפה בודקים כעת האם היו לו שותפים או האם הושפע מגורמים קיצוניים נוספים ברשת.