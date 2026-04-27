סקר מנדטים: בנט ולפיד קורסים; נתניהו טס למעלה

כמעט יממה אחרי הודעת האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, סקר מנדטים חדש מעלה כי המרוויחים הגדולים מגיעים ממקום לא צפוי

סקר מנדטים חדש שנערך עבור אתר "וואלה" לאחר ההכרזה הדרמטית על האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, מציג תמונת מצב מורכבת עבור המפלגה החדשה "ביחד". למרות התהודה התקשורתית, נראה כי החיבור אינו מייצר "מפץ" פוליטי: הרשימה המשותפת מקבלת 27 מנדטים, תוצאה הנמוכה ב-4 מנדטים מהכוח המשוקלל שהציגו בנט ו"יש עתיד" בסקרים הקודמים.

במקביל להיחלשות "ביחד", מפלגת הליכוד רושמת התחזקות משמעותית. לאחר שבסקר הקודם עמדה על 24 מנדטים, היא עולה כעת ל-28 מנדטים וחוזרת להיות המפלגה הגדולה ביותר בכנסת. בנט, שעד כה שמר על שוויון מול נתניהו, מוצא את עצמו כעת בעמדת נחיתות יחסית מול הליכוד בראשות נתניהו.

תמונת המנדטים המלאה:

הסקר מציג את חלוקת הכוחות המעודכנת בין כלל המפלגות:

הליכוד: 28

ביחד (בנט ולפיד): 27

ישר! עם איזנקוט: 15

הדמוקרטים: 9

ישראל ביתנו: 8

ש"ס: 8

עוצמה יהודית: 8

יהדות התורה: 7

רע"מ: 5

חד"ש תע"ל: 5

על פי חלוקת הגושים, האופוזיציה יורדת לראשונה מזה ארבעה סקרים מרף 61 המנדטים ועומדת על 59 בלבד (ללא המפלגות הערביות). הקואליציה מנגד מתחזקת ל-51 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים. המפה הנוכחית מצביעה על קיפאון פוליטי, כאשר לאף צד אין רוב להקמת ממשלה.

איזנקוט בתפקיד "לשון המאזניים"

מי שנראה כמרוויח העיקרי מהתמורות האחרונות הוא גדי איזנקוט, שמפלגתו "ישר!" מתחזקת ל-15 מנדטים. הסקר בחן גם תרחיש שבו איזנקוט מצטרף לאיחוד של בנט ולפיד: במקרה כזה המפלגה המאוחדת מזנקת ל-41 מנדטים והופכת לגדולה ביותר בפער ניכר מהליכוד.

עם זאת, גם בתרחיש של איחוד משולש (בנט-לפיד-איזנקוט), מפת הגושים הכללית נותרת ללא שינוי מהותי, וגוש האופוזיציה עדיין אינו מצליח לחצות את קו 61 המנדטים הדרוש להכרעה ללא המפלגות הערביות.