"אחסל אותך": רופאה נעצרה לאחר שאיימה על עיתונאי חדשות 12

משטרת ישראל עצרה רופאה במקום עבודתה לאחר שאיימה על עיתונאי חדשות 12. באחת הפעמים היא כתבה לו: "תוך שבוע אגיע אליך ואחסל אותך"

משטרת ישראל עצרה היום (שני) רופאה בת 40, תושבת הצפון, בחשד שאיימה על חייו של העיתונאי מוחמד מג'אדלה. החקירה נפתחה לפני מספר שבועות, לאחר שעל פי החשד הרופאה יצרה עם מג'אדלה קשר ממספר לא מוכר ואיימה עליו באופן חוזר ונשנה.

באחת השיחות אף אמרה לו: "תוך שבוע אגיע אליך ואחסל אותך". עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרתה נאספו ראיות כלפי הרופאה.

החשודה נעצרה במקום עבודתה, במוסד רפואי במרכז הארץ. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאי החקירה, יוחלט אם להביאה מחר בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה.















