24 שעות אחרי הקמת המפלגה: מכה לנפתלי בנט ויאיר לפיד

האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד נתקל במכשול ראשון, הפעם בזירה המשפטית. עו"ד שי מ' מרקוס, המייצג את מפלגת "ביחד נצליח", שיגר הבוקר מכתב דרישה דחוף למפלגות "בנט 2026" ו"יש עתיד", בו הוא דורש להפסיק לאלתר את השימוש במותג הפוליטי החדש.

על פי דיווח באתר "מעריב", עו"ד מרקוס טוען במכתבו כי הבחירה בשם "ביחד" מהווה הפרה של חוק המפלגות ועלולה להטעות את ציבור הבוחרים. לטענתו, השימוש בשם זהה או דומה לשמה של מפלגה רשומה קיימת הוא פסול משפטית, במיוחד לאור העובדה שבאופן רשמי לא קיימת כיום מפלגה רשומה בראשות בנט שזהו שמה.

במכתב מפורט כי עם ההכרזה על האיחוד אמש, כבר החלו להופיע פרסומים ממומנים במנועי החיפוש המציגים את נפתלי בנט בראשות מפלגת "ביחד". עו"ד מרקוס מדגיש כי מדובר בשימוש בשם הדומה עד כדי הטעיה לשם המפלגה שאותה הוא מייצג, "ביחד נצליח", וכי הדבר מנוגד לסעיף בחוק המפלגות האוסר על דמיון שעלול ליצור בלבול אצל המצביעים.

הדרישה שהוצבה לבנט וללפיד היא הפסקת השימוש בשם תוך 24 שעות, לצד הודעה פומבית המבהירה את הנושא. המכתב, שנשלח גם לרשמת המפלגות במשרד המשפטים, כולל אזהרה כי אם הדרישות לא ייענו, תפנה המפלגה למיצוי זכויותיה בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מטעם בנט או לפיד לטענות.