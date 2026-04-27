אחרי האיום: זהבה גלאון מתנצלת בפניי איש ההתיישבות

זהבה גלאון ותנועת השמאל "עומדים ביחד" התנצלו בפני שמואל וונדי, מנכ"ל ישיבת חומש לשעבר, לאחר שייחסו לו רצח פלסטיני: "אנחנו מתנצלים בפני שמואל ונדי על הטעות בזיהוי שנעשתה בתום לב"

פעילת השמאל זהבה גלאון ותנועת השמאל "עומדים ביחד" פרסמו הודעת התנצלות בפני שמואל וונדי, מנכ"ל ישיבת חומש לשעבר, לאחר שייחסו לו רצח פלסטיני – אירוע שלא היה קשור אליו כלל.

לאחר פרסום העלילה השקרית פנה וונדי במכתב התראה לפני נקיטת הליכים באמצעות עו"ד אבישג שורץ מארגון חוננו לגלאון ולשורת פעילי שמאל בדרישה לפיצויים של מיליוני שקלים בגין לשון הרע והסתה.

בהודעתה התייחסה גלאון להתנצלות של 'עומדים ביחד', בה נכתב: "‏התנצלות: כל אדם בעל מצפון מזדעזע מכך שמתנחלים חמושים פשטו אמש על הכפר הפלסטיני אל-מועייר, בגדה המערבית, וירו למוות בילד בן 13. ברשתות החברתיות הופצה תמונתו של היורה, ונטען כי מדובר בשמואל ונדי מישיבת חומש. בעקבות כך, כתבנו טענה זו גם כאן. הבוקר הסתבר לנו, בעקבות פרסום לילי בתקשורת, שמדובר בטענה לא נכונה. מיד מחקנו את מה שנכתב אצלנו, ואנחנו מתנצלים בפני שמואל ונדי על הטעות בזיהוי שנעשתה בתום לב".

והוסיפה: "משתפת את ההתנצלות ומביעה גם את ההתנצלות שלי".

על פי מכתב ההתראה, פרסמה תנועת השמאל 'עומדים ביחד' בחשבון הטוויטר (X) הרשמי שלה ציוץ זדוני ובו תמונתו של וונדי, תוך שהיא מייחסת לו באופן ישיר ביצוע פיגוע ירי ורצח של ילד בן 13 בכפר אל-מועייר.

"מדובר בעלילת דם שקרית לחלוטין", כתבה עו"ד שוורץ. "מרשי, אזרח מן המניין, לא היה מעורב מעולם באירוע המתואר. ייחוס מעשה טרור ורצח ילדים לאדם חף מפשע מהווה את הרף העליון והחמור ביותר של הוצאת דיבה". רק יום לאחר הפרסום, מחקה התנועה את הציוץ ופרסמה התנצלות בטענה ל"טעות בתום לב".

אולם, בסביבתו של וונדי דוחים את ההסבר בשאט נפש: במכתב מודגש כי 'עומדים ביחד' אינה אדם פרטי ששגה, אלא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) בעלת תקציב שנתי של כ-20 מיליון ש"ח ומערך של כ-92 עובדים. "לגוף בסדר גודל כזה יש את כל הכלים לבצע בדיקת עובדות בסיסית. לקיחת שמועה זדונית והפצתה כעובדה מוגמרת ללא אימות היא רשלנות פושעת ועצימת עיניים מכוונת", נכתב.

עוד צוין כי למרות שגולשים רבים העמידו את 'עומדים ביחד' על טעותם בזמן אמת, ולמרות שמספר עיתונאים וערוצי תקשורת הפריכו את העלילה כבר באותו הלילה, הציוץ נותר באוויר לכל אורך הלילה והוסר רק לאחר שפורסם כי וונדי מתכוון לתבוע את המפרסמים.

לטענת וונדי, הפרסום שהופץ בקנה מידה רחב הוביל לגל של איומים ממשיים על חייו, הן מהארץ והן מחו"ל. כמי שנוסע במסגרת עבודתו לחו"ל מספר פעמים בשנה, הוא חושש כעת כי עלילת הדם תסכן אותו ברמה הבינלאומית ותפגע אנושות בפרנסתו.

עורכת הדין שוורץ, אשר מייצגת את וונדי מטעם ארגון חוננו מסרה: "פרסום עלילת הדם על מרשי ללא כל בדיקה וביסוס גרמה לשטף של איומים על חייו. הפרסום נועד להכפיש את המתיישבים ביהודה ושומרון בכל אופן ומחיר. נמשיך להיאבק על שמו הטוב".