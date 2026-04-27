שוב: רחפן נפץ של חיזבאללה התפוצץ ליד לוחמי צה"ל

תוך זמ קצר, 2 הפרות נוספות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה. רחפן נפץ התפוצץ סמוך ללוחמים

הפרות נוספות של הפסקת האש. דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרחפן התפוצץ בסמוך לכוחות. ללא נפגעים.

בנוסף, מוקדם יותר היום, חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס עוין ששוגר לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ ולא הופעלו התרעות על פי מדיניות. אלו הפרות נוספות של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

עוד נמסר מדובר צה"ל: צה"ל ממשיך לפעול במרחב קו ההגנה הקדמי, להשמיד תשתיות טרור ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל.