יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ינון מגל

הכוכב של ערוץ 14 ואיש התקשורת המפורסם חוגג יום הולדת 57. הנה 10 עובדות מעניינות על המגיש הפופולרי בטלוויזיה הישראלית

איש התקשורת הכי סוער ומדובר בישראל חוגג היום (שני) יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להסתכל על המסלול שעבר – מהבוץ הלבנוני ועד לכיסא "הפטריוטים". הנה 10 עובדות שמרכיבות את הפאזל שהוא ינון מגל:

1. הלוחם מהמילואים

לפני שהיה איש תקשורת, מגל היה לוחם ומפקד צוות בסיירת מטכ"ל. הוא השתתף במבצעים רבים, והשירות הצבאי שלו נחשב לאחד המרכיבים המשמעותיים בעיצוב תפיסת עולמו הימנית והביטחונית.

2. הקריירה בחדשות 10

רבים שוכחים שמגל התחיל את דרכו העיתונאית דווקא בחדשות 10 (כיום 13). הוא שימש שם ככתב לענייני שטחים וזכה להערכה רבה על הדיווחים שלו מהשטח במהלך תקופת האינתיפאדה השנייה ותוכנית ההתנתקות.

3. הכיסא המרכזי ב"מבט"

ב-2008 הוא עשה את הקפיצה הגדולה לערוץ הראשון, שם הגיש את מהדורת החדשות המרכזית, "מבט". הוא נכנס לנעליים הענקיות של חיים יבין (שכונה "מר טלוויזיה") והיה הפנים של השידור הציבורי במשך כמה שנים.

4. המעבר המפתיע לפוליטיקה

בשנת 2014, מגל החליט לעזוב את עמדת העיתונאי "האובייקטיבי" והצטרף למפלגת "הבית היהודי" בראשות נפתלי בנט. הוא נבחר לכנסת ה-20 וכיהן כיו"ר סיעת הבית היהודי.

5. הפרישה המהירה מהכנסת

הקריירה הפוליטית שלו הייתה קצרה במיוחד. בעקבות טענות על התנהגות בלתי הולמת כלפי נשים שעבדו תחתיו באתר "וואלה", החליט מגל להתפטר מהכנסת בדצמבר 2015. התיק נגדו נסגר בסופו של דבר ללא כתב אישום.

6. המהפכה של "הפטריוטים"

הקאמבק הגדול שלו קרה בערוץ 14 (אז ערוץ 20). מגל הפך למגיש התוכנית "הפטריוטים", שהפכה תחת הנהגתו ללהיט רייטינג ולאחת התוכניות המשפיעות ביותר בימין הישראלי, כשהיא משלבת אקטואליה, הומור ועימותים חריפים.

7. הצמד "ינון ובן"

מחוץ למסך הטלוויזיה, מגל מנהל קרב יומיומי (ומשעשע) ברדיו 103FM עם בן כספית. השניים הפכו לצמד הרדיופוני הכי מושמע בישראל, כשהם מייצגים את שני קטבי החברה הישראלית בוויכוחים שלא נגמרים.

8. קמפיין "גיוס ההמונים" לנתניהו

מגל נחשב לאחד התומכים הבולטים והחריפים של בנימין נתניהו. אחד הרגעים הזכורים שלו היה כשפתח קמפיין למימון הוצאות המשפט של נתניהו, יוזמה שגייסה מיליוני שקלים בזמן קצר ועוררה סערה ציבורית.

9. החזרה בתשובה

במהלך השנים האחרונות, מגל עבר תהליך של התקרבות לדת. הוא נוהג להניח תפילין, לשמור שבת ולהדגיש את הזהות היהודית שלו כחלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי שלו.

10. מלך הטוויטר (X)

עם מאות אלפי עוקבים, מגל הוא אחד המשפיענים החזקים ברשתות החברתיות. הוא משתמש בפלטפורמה כדי להפיץ את המסרים שלו, לעקוץ יריבים פוליטיים וליצור סדר יום תקשורתי דרך "ציוצים" שהופכים תוך דקות לכותרות.