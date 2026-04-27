ניצחון ל'אחים לנשק': יפוצו במאות אלפי שקלים

ניצחון ל'אחים לנשק': בית המשפט קיבל את תביעת הדיבה שהגישו נגד פעילת רשת, בגין פרסומים שקריים

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל אמש (ראשון) את תביעת הדיבה שהגיש ארגון אחים לנשק יחד עם אחד ממוביליו נגד פעילת הרשת מורן לויאן, לאחר שקבע כי פרסמה שורת פרסומים שקריים ומסיתים נגד הארגון ונגד אחד ממוביליו.

בפסק הדין נקבע כי הנתבעת ייחסה לתובעים האשמות חמורות של בגידה, ריגול ופגיעה בביטחון המדינה, ללא כל בסיס ראייתי, וכי מדובר בלשון הרע מובהקת. עוד קבע בית המשפט כי לא הוכחה אמת בפרסום, וכי הפרסומים נשענו על שמועות וטענות חסרות יסוד.

בית המשפט הורה לנתבעת להסיר באופן מיידי את כלל הפרסומים, וחייב אותה לשלם פיצוי של כ-400,000 ש״ח.

מאחים לנשק נמסר: "בית המשפט אמר היום בקול ברור: שקרים, הסתה ועלילות דם אינם חופש ביטוי. נמשיך לפעול בכל הכלים החוקיים נגד כל מי שלוקח חלק בהפצת כזבים והסתה נגד אזרחי ישראל. מי שבנה קריירה על שקרים ורעל – יישא באחריות ויפגוש אותנו בבית המשפט".

