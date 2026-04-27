צה"ל השמיד 14 ק"מ של מנהרות בצפון הרצועה; 70 מחבלים חוסלו

כוחות אוגדה 252 ויחידת יהל"ם השמידו תשתיות טרור במרחב בית חאנון. בצה"ל מבהירים: "המחבלים שחוסלו הפרו את הפסקת האש והיוו איום על הכוחות".

כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם, תחת פיקוד אוגדה 252, השלימו בחודשים האחרונים מבצע ממוקד להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועה עזה. הפעילות התרכזה במרחב בית חאנון, מזרחית לקו הצהוב, שם אותרו והושמדו תוואים תת-קרקעיים בהיקף נרחב.

דובר צה"ל

במסגרת המבצע המשותף, הצליחו הלוחמים להשמיד כ-14 קילומטרים של מנהרות טרור. במהלך הסריקות בתוך התוואים, איתרו הכוחות חדרי שהייה ששימשו את המחבלים לשהייה ממושכת, וכן אמצעי לחימה רבים שהוחבאו במקום. המבצע הוא חלק ממאמץ מתמשך לטיהור המרחב מתשתיות הטרור שנותרו בו.





במקביל להשמדת המנהרות, כוחות החטיבה הצפונית חיסלו במהלך החודשים האחרונים כ-70 מחבלים. בצה"ל מדגישים כי המחבלים חוסלו לאחר שהפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום מיידי וממשי על הכוחות הפועלים בשטח.





מדוברות צה"ל נמסר כי כוחות הפיקוד בדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש, אך הם ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון הכוחות והאזור. משימת טיהור המרחב והשמדת תשתיות הטרור נמשכת גם בשעה זו.