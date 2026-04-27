השדרן נדהם בשידור חי: "אני עוד שניה מקיא פה"

שדרן רדיו 103FM התייחס לאמירות של חבר הכנסת שמחה רוטמן על מערכת המשפט, ותקף אותו: "אני עוד שניה מקיא פה"

חבר הכנסת שמחה רוטמן התראיין היום (שני) ברדיו 103fm והתייחס להחלטות בית המשפט העליון נגד הממשלה.

רוטמן ואמר: "אני מאוד מקווה שכל מי שיקבל פקודה לא חוקית מבג"ץ, פשוט לא להקשיב לו. כל פקיד בחוק, שר ממונה עליו יכול ליטול ממנו את הסמכות"

השדרן אייל ברקוביץ' קטע אותו ושאל: "כרגע בג"ץ מחליט. מה שאתה אומר זה לעשות מרד נגד בג"ץ. אני עוד שנייה מקיא פה, בכל שנות המדינה בג"ץ הכריע - עכשיו אנחנו לא סופרים אותו? מה שאתה אומר זה למרוד בבג"ץ".

רוטמן ידוע בדבריו החריפים נגד בג"ץ והתערבותו בשים האחרונות בהחלטות ממשלה רבות, ללא הצדקה וסמכות לטענתו.