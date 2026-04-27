בעקבות מזג האוויר: אלו הכבישים שנחסמו לנסיעה

שוטרי המחוז הדרומי ממשיכים גם בשעה זו לפעול בפריסה רחבה ובהיערכות מיוחדת ברחבי הדרום, זאת נוכח תנאי מזג האוויר המורכבים והשלכותיהם המיידיות בשטח. הפעילות המבצעית מתבצעת תוך קיום הערכות מצב שוטפות בדרגים המקצועיים, במטרה עליונה לשמור על שלום הציבור וביטחונו, למנוע סיכון חיי אדם בצירים המועדים לשיטפונות ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה במהלך החיים התקין של תושבי האזור.

אלו הכבישים שנסגרו לתנועה בשעה האחרונה:

כביש 90: המקטע שבין נחל דוד למלונות ים המלח נחסם לתנועה. יצוין כי המעבר במקום יתאפשר לתושבי עין גדי בלבד.

כביש 204: נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור קילומטר 148.

במשטרה שבים ופונים לציבור בבקשה להימנע ככל הניתן מנסיעות שאינן חיוניות לאזורי החסימות המדוברים, שכן תמונת המצב בשטח עדיין דינמית ועלולה להשתנות במהירות. הנהגים מתבקשים להתעדכן בכלי התקשורת ובמוקדי המידע טרם היציאה לדרך, ולהישמע בכל עת להנחיות השוטרים הפרוסים בנקודות החסימה כדי למנוע סיכון מיותר ולאפשר לכוחות הביטחון לבצע את עבודתם ולהבטיח את שלום הנוסעים בדרכים.

