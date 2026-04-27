הרבנות הראשית הרימה את נס המרד נגד בית המשפט

בעוד שבמערכת הפוליטית פחדו להרים את נס המרד נגד בית המשפט העליון ובכך ליצור משבר חוקתי, הרבנות הראשית לישראל החליטה היום לצאת במלחמה נגד בג"צ. וזו רק יריית הפתיחה

ההחלטה של הרבנות הראשית לישראל שלא לבחון נשים במבחני הסמכה, היא יריית הפתיחה במרד נגד בית המשפט העליון.

זה נעשה עקום מאוד. שלוש נשים הגיעו הבוקר אחרי שקיבלו הזמנה להיבחן, ורק אחרי שהגיעו, הסתבר שטפסי המבחן לא יגיעו. אחרי שלוש שעות של המתנה, הן החליטו ללכת הביתה.

ההחלטה שלא לבחון את הנשים, היא החלטה של הרבנים הראשיים לישראל, שבפועל אומרים לא! לבית המשפט העליון - לראשונה בהיסטוריה של המדינה.

עד כה המערכת הפוליטית פחדה מהצעד הזה שמוביל למשבר חוקתי - האם הרשות השופטת מעל הרשות המבצעת והמחוקקת ומה קורה כשלא מצייתים לבית המשפט העליון.

ראש הרשות המחוקקת - יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין החליט להתפטר כדי לא להפר הוראת בג"צ. גם אמיר אוחנה קיבל (במחאה אמנם, אבל קיבל) את פסילות החוקים של בג"צ. ראש הרשות המבצעת - ראש הממשלה בנימין נתניהו התקפל פעם אחרי פעם כשהחלטות שלו בוטלו על ידי בג"צ. הכל כדי לא ליצור משבר חוקתי.

נתניהו פחד; הרבנים הראשיים אמרו לא

והנה עכשיו, הרבנים הראשיים, ראש הרשות התורנית במדינת ישראל, אומרים לבג"צ לא! אנחנו לא נבחן נשים במבחני הסמכה.

אמנם זה ב'שב ואל תעשה', וכאמור, בצורה עקומה שמביישת את שלוש הנשים שהגיעו, אבל זוהי יריית הפתיחה במאבק נגד בג"צ, שמן הסתם יהיו לו המשכים. היועצת המשפטית לממשלה - שמייצגת את בג"צ יותר מאשר את הממשלה - תדרוש משר המשפטים (שמחזיק גם בתיק הדתות) להדיח את הרבנים הראשיים, ושם היא תיתקל בגרירת רגליים ו'שב ואל תעשה' מצדו.

גם הסוגיה הזו תגיע לפתחו של בג"צ, שיצטרך להחליט על העונש בגין ביזיון בית המשפט. מה שיהפוך אותו לרשות המבצעת ולפעמים גם המחוקקת, בנוסף להיותו הרשות המבצעת. והגלגל ימשיך להסתובב עם אסקלציה בכל סיבוב נוסף.