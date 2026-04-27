"הרב המתחזה" מוותר על הגלימה: סוף לסערת טקס המשואות

אייל ציונוב, שזכה לכינוי "הרב המתחזה", חתם על מכתב רשמי מול ועד עדת הספרדים בו הוא מתחייב להפסיק להשתמש בגלימה ובכובע המזוהים עם הראשון לציון. המהלך הגיע לאחר שציונוב קיבל התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגדו.

בראיון לתכנית "אברי ושרקי", הסביר ציונוב כי מקור ה"תחפושת" הוא בכלל בבדיחת פורים, לאחר שקיבל את הגלימה במתנה מתלמידיו. הוא סיפר כי הוא הופיע עם הלבוש בבית הכנסת "מוסאיוף" בירושלים, מקום המזוהה עם הרב עובדיה יוסף ז"ל. לדבריו, בעקבות אותה הופעה, אנשים רבים הזמינו אותו למקומות שונים וביקשו שיגיע בלבוש הזה ספציפית

ציונוב חשף כי הכניסה לאחד האירועים המאובטחים ביותר במדינה הייתה פשוטה להפליא. לאחר שביקר חיילים, שאל אנשים בחוץ אם יש להם כרטיס מיותר – וקיבל אחד. במהלך הטקס, צלמי השידור טעו לחשוב שמדובר ברב הראשי לישראל והתמקדו בו ממושכות, מה שיצר מצג שווא בשידור חי.





