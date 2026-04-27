כוכב "האח הגדול" תבע את ההפקה על התעמרות - וחויב לשלם לה

מכה למשתתפי הריאליטי בישראל: בית הדין קבע כי השתתפות בתוכנית היא תחרות ולא יחסי עובד-מעביד

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה היום (שני) באופן מוחלט את תביעתו של יוצא תוכנית הריאליטי "האח הגדול", גדי פניבלוב. פניבלוב, שהשתתף בתוכנית בשנת 2020, טען כי במהלך שהותו בבית הוא שימש למעשה כעובד של חברת ההפקה ושל זכיינית השידור "רשת".

בפסק דין תקדימי ומשמעותי לתעשיית הטלוויזיה, קבע בית הדין כי אין מדובר ביחסי עובד-מעסיק, אלא בהשתתפות וולונטרית בתחרות טלוויזיונית. החלטה זו שמה סוף לגל טענות דומות שנשמעו לאחרונה מצד משתתפי ריאליטי, המבקשים להכיר בהם כעובדים הזכאים לזכויות סוציאליות.

כל טענותיו של פניבלוב נדחו על ידי השופטים, הוא חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 24,000 ש"ח. פסק הדין מבצר את מעמדן של חברות ההפקה אל מול משתתפי תוכניות הריאליטי בעתיד.