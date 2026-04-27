נשיא לבנון נגד חיזבאללה: "הבגידה מבוצעת על ידיהם"

נשיא לבנון ג'וזף עאון הגיב היום (שני) לנאומו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, בה טען כי ממשלת לבנון "בוגדת" בארצה בעקבות הפתיחה במשא ומתן עם ישראל. בדבריו עאון תקף את חיזבאללה על המשך הפרות הפסקת האש ועידוד המלחמה.

"לפני שהמשא ומתן התחיל, היו כאלו שהתחילו להעלות האשמות בבגידה וביקורת, וטענו שמדובר בכניעה. אנו אמרנו להם: תשפטו את התוצאות" אמר עאון. "מה שאנחנו עושים זאת לא בגידה. הבגידה מבוצעת על ידי אלו שלוקחים את ארצם למלחמה כדי להשיג אינטרסים זרים".

עאון המשיך ופנה לחיזבאללה: "יש אנשים שאומרים שמבקרים אותנו על כך שהחלטנו לפנות למו"מ ללא תמיכה גורפת בלבנון, ואני שואל: האם כשפניתם למלחמה, קיבלתם לפני כן הסכמה גורפת? עד מתי אנשי דרום לבנון ישלמו את מחיר המלחמות של אחרים על ארצנו? אם זו הייתה מלחמה על לבנון - היינו תומכים בה, אבל זו מלחמה למען אינטרסים של אחרים, ולכן אני מתנגד לה לחלוטין".

עוד הבהיר כי "המטרה שלי היא להגיע לסיום מצב המלחמה עם ישראל, בהתאם להסכם הפסקת אש. ההסכם קובע כי ישראל לא תבצע כל פעולה צבאית התקפית נגד מטרות לבנוניות. אני נושא באחריות על ההחלטה שלי, ומנהיג את ארצי בדרך לגאולה".